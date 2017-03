Wenger desestima las críticas: "El club está maravillosamente bien"

El francés Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, se mostró este martes convencido y seguro de que, pese a la contundente derrota 1-5 en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League, su equipo demostró “que puede competir con el Bayern Munich” y que pese a las críticas “el club está maravillosamente bien”.

“Podemos competir con el Bayern, y así lo demostramos en la primera mitad“, dijo el técnico francés en la sala de prensa del Emirates Stadium. “No obstante, creo que la segunda mitad fue mucho más complicada para nosotros”, agregó.

“El Bayern es un muy buen equipo. Hacen lo que quieren en Alemania; fichan a todos los jugadores que les gustan, nadie compite con ellos y están un poco solos en el mercado. Nosotros no podemos hacer eso en Inglaterra, ese no es el caso“, señaló.

Publimetro.cl

Vidal brilló con dos goles y el Bayern humilló al Arsenal de Alexis en la Champions

El volante chileno derrotó al tocopillano en el duelo personal y los germanos golearon por 5-1 en Londres, avanzando a cuartos de final.

La derrota 1-5 en Londres (marcador global de 2-10) es la peor del conjunto del norte de la capital británica como local en competiciones europeas en toda su historia. Sin embargo, pese haber sido silbado en algunas ocasiones y a la pobre imagen del equipo, Wenger negó que ésta haya sido la peor noche europea de su carrera.

“No creo que sea la peor noche europea de mi carrera. Antes del partido sabíamos que iba a ser complicado, y el resultado no refleja todo lo que hemos hecho. Ha sido el árbitro el que ha matado el encuentro, no los jugadores los que se han dejado llevar“, indicó.

Antes del encuentro, un grupo de unos 400 aficionados protestaron airadamente en las inmediaciones del estadio contra Wenger y pidieron su marcha a final de temporada.

“¿Que qué tiene que cambiar en el club? Este club está maravillosamente bien, aunque está viviendo una situación delicada. Lo que hay que cambiar es el resultado en el próximo partido“, aseguró el galo.