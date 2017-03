Arturo Vidal: "No tengo mucho tiempo para pensar en Alexis"

A pesar de ser compañeros en la selección chilena, Arturo Vidal y Alexis Sánchez no son muy amigos fuera de la cancha. De hecho, hace algunos meses, el capitán de la Roja, Claudio Bravo, dio a conocer que no todos eran muy cercanos y que el camarín era difícil.

Y tras la nueva humillación que le propinó el Bayern Munich a Arsenal por Champions League, el propio volante de los bávaros confirmó la distante relación que tiene con el tocopillano.

“Estoy muy concentrado en lo que es Bayern, tenemos muchos partidos, no tengo mucho tiempo para pensar en Alexis, tengo mi familia, dos hijos, así que es complicado“, reconoció Celia Punk en una entrevista a Goal.com al ser consultado si empatizaba con el duro presente que vive el Niño Maravilla en los Gunners.

En la Selección hablaremos pero en este momento no tenemos mucha comunicación

“No he hablado con él, no he tenido la suerte de hablar con Alexis porque él está muy concentrado acá, yo en lo mío. En la Selección hablaremos pero en este momento no tenemos mucha comunicación”, añadió.

Sobre el posible rival que su escuadra podría enfrentar en los cuartos de final de la Champions League, el formado en Colo Colo sostuvo: “En este momento da igual el equipo que nos toque, nosotros tenemos un objetivo y tenemos que seguir adelante con ese objetivo”.