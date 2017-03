El duro cruce entre Nicolás Castillo y Leonardo Veliz

El delantero Nicolás Castillo vive un dulce en el fútbol mexicano, donde es el goleador del torneo y el refuerzo estrella de los Pumas de la Unam.

Sin embargo, el atacante chileno ocupó las redes sociales para defenderse de críticas por su estilo de juego. El ex entrenador de la Sub 17 de 1993 Leonardo Véliz dijo en La Tercera que el goleador “técnicamente es limitado”, situación que no le agradó al formado en Universidad Católica.

El ex ariete de Frosinone utilizó su cuenta de Instagram para responderle al Pollo, y recordó una historia del pasado para hacer hincapié en que el DT no siempre pensó igual.

“Nunca te he gustado??? Y Cuando tenía 10 años me llamabas 5 veces al día, todos los días para que no me fuera de tu equipo, tampoco te gustaba ? (Por suerte no te hice caso)”, (sic) señaló Castillo.

Recordemos que el Nico viene de hacer un doblete en la Liga MX y se ha ganado los elogios de la prensa local.