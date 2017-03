El interinato de Shakespeare en el Leicester duraría hasta final de temporada

A pesar de que Roberto Mancini, ex entrenador de Inter de Milán y Roy Hodgson, ex seleccionador de Inglaterra, sonaban como las principales opciones para asumir en la banca de Leicester tras el despido de Claudio Ranieri, Craig Shakespeare, estratega que asumió el interinato, no se movería de su cargo.

La radio BBC de Leicester informó que el inglés se habría ganado la confianza de la directiva del último campeón de la Premier League y permanecería en el cargo hasta el final de la actual temporada.

Shakespeare tomó al equipo de los Foxes en el puesto 17 de la liga inglesa, a un punto de entrar los puestos de descenso y logró dos triunfos clave de forma consecutiva ante Liverpool, 3-0 y contra Hull City, 3-1. Con esas victorias, Leicester se alejó cinco unidades de la “zona roja”.

El próximo desafío del DT británico será lograr la clasificación a los cuartos de final, cuando enfrente al Sevilla de Jorge Sampaoli el martes 14 de marzo, en el King Power Stadium, por el encuentro de vuelta de la UEFA Champions League. En la ida, el club de Andalucía ganó 2-1 y fue el último partido de Ranieri como estratega de los Foxes.