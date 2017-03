Leyenda del United disparó contra Alexis: "Si tienes futbolistas que no quieren jugar, debes echarlos"

La humillación que el Bayern Munich de Arturo Vidal le propinó al Arsenal de Alexis Sánchez en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, que terminó con derrota 5-1 de los gunners, ha sido duramente criticada.

No sólo la nueva decepción del elenco londinense al mando de Arsene Wenger –cuya salida es exigida por gran parte de los hinchas-, sino que también la actitud mostrada por los jugadores en el Emirates.

Uno de los que disparó contra Arsenal fue Roy Keane, ex capitán de Manchester United, quien criticó el partido de Alexis Sánchez y su comportamiento.

“Puedes hablar de lo mucho que te gusta jugar, pero debes demostrarle cuánto respaldas a tu entrenador durante los 90 minutos que estás en una cancha. Y sobre Sánchez, si tienes futbolistas en tu equipo que no quieren jugar, debes echarlos“, aseguró el irlandés en ITV Sport.

Eso sí, el tocopillano no fue el único blanco de las críticas del jugador que vistió la camiseta de los Red Devils entre 1993 y 2005. Keane cuestionó también al resto de los futbolistas del elenco de los Gunners.

“Revisando el partido, apuesto a que Bayern no podía creer su suerte. Creo que fue vergonzosa la última media hora. Los goles que Arsenal estaba regalando y los jugadores que no volvían a defender… sí, creo que Arsenal jugó muy bien el primer tiempo, pero se rindió en la segunda parte. A este nivel y a cualquier nivel, es ridículo lo que pasó”, señaló el ex entrenador de Aston Villa.

“Sinceramente, creo que la última media hora o 35 minutos se rindieron. Eso no se puede perdonar. No hay vergüenza perder con el Bayern, pero sí la hay cuando bajas los brazos y pierdes 10-2 -en el resultado global de la llave-. Fue vergonzoso”, sentenció Keane.