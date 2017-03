Mascherano reconoce que cometió falta penal sobre Di María: "Por suerte no pitaron"

La clasificación del Barcelona a cuartos de final de la Champions League sigue generando revuelo a nivel internacional. Uno de los momentos más polémicos del encuentro ante el PSG fue la falta penal que cometió Javier Mascherano a Ángel Di María y que el juez del partido no cobró.

Tras el partido, el argentino se enfrentó a los medios de comunicación donde analizó el impactante partido que jugaron ante los franceses. En medio de esa conversación, Mascherano enfrentó la polémica jugada con su compañero de selección y confesó que para él su falta fue penal.

“Es una jugada límite. Trato de tirarme. Quizás, obviamente, lo toco, está claro, pero bueno no tengo mucho más que decir. Son jugadas donde nos servía cualquier cosa, lo único que no nos iba era que marcaran ellos y por suerte no pitaron”, comentó Javier Mascherano.

¿Penalti de Mascherano a Di María?. La tv por alguna razón aún no pasa la repetición de esta jugada, minuto 85. pic.twitter.com/phRiu1PIvJ — IsmaelRamos (@iramossf) March 8, 2017