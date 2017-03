Joe Hart deja en claro que no volverá al City mientras esté Pep Guardiola

La opaca campaña de Claudio Bravo en el Manchester City podría abrirle una puerta al retorno de Joe Hart, quien se encuentra a préstamo en el Torino de Italia.

Sin embargo, el deseo de algunos hinchas quedó en nada luego de que el meta inglés dejara en claro que no tiene intenciones de volver a los Ciudadanos mientras esté Pep Guardiola en el banco.

“Si no vas a ganar, no tiene sentido pelear, especialmente con alguien tan poderoso. Él no lo hizo para arruinar mi vida, lo hizo porque pensó que era lo mejor para ganar como entrenador”, declaró el portero a la BBC.

Incluso, Hart ahondó diciendo que no tiene apuros en volver a la Premier League. “La conozco muy bien, pero no está en mis mayores deseos. En la parte superior de mi lista de deseos es el de jugar por un club que quiere que yo sea su portero”, cerró.