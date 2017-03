Salas en la Lazio: "Ganamos un título después de 25 años, algo similar a lo que me pasó en la U"

El ex futbolista chileno Marcelo Salas recibió un afectuoso recibimiento en su visita a la Lazio de Italia. El otrora delantero del equipo capitalino fue recibido como ídolo por los hinchas y ex compañeros de la escuadra de Roma, que lo hizo evocar a sus mejores tiempos en su ex elenco.

“Volver aquí me ha emocionado mucho, han pasado muchos años. Vi a Simone Inzaghi, a Angelo Peruzzi y me dio mucho gusto encontrarlos, fueron mis compañeros de equipo. Me sentí muy bien, estoy feliz y emocionado; cuando pasa mucho tiempo y te abren de nuevo la puertas como ha ocurrido hoy, sólo tengo que agradecer a todos”, dijo el Matador a Lazio Style Channel.

“Estoy aquí por dos días, he visto algunos hinchas, se han sacado fotos conmigo y todo. La gente de Lazio me hacen sentir su calor. Siempre he tenido una buena relación con los aficionados. Ganamos un campeonato después de 25 años, era importante para la ciudad. En Chile me había sucedido algo similar con la Universidad de Chile, de hecho“, añadió.



Marcelo Salas de visita en Roma recibe la camiseta de la Lazio con la dorsal 9 / SS Lazio

Recordando esa corona de la Serie A italiana conseguida en el año 2000, Salas relató su experiencia vivida, esperando que terminara rápidamente el compromiso entre la Juventus y Perugia.



“Ese día recuerdo que estábamos muy nerviosos, estábamos esperando a que terminara el partido de la Juventus con Perugia, y cuando terminó todos salieron juntos a la cancha para celebrar. Ese fue un día muy importante y muy bonito”, apuntó el Matador quien asistirá al próximo duelo de los romanos.



“El lunes iré al Olimpico de Roma para ver el Lazio-Torino. Tengo muchas ganas de ver en directo un juego de los Biancocelesti, para evocar los tiempos cuando estaba en el campo. He recibido una camiseta con el número 9, que es muy bonito. Voy a reservarla un lugar importante”, sentenció.