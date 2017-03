Con Bravo de titular, el City avanzó a semis de la FA Cup y se ilusiona con el título

El Manchester City de Claudio Bravo, que fue titular, no tuvo problemas para vencer por 2-0 al Middlesbrough y avanzó a semifinales de la FA Cup.

El portero chileno, que regresó al once inicial, tuvo una buena tarea en el pórtico de su equipo en el Riverside Stadium y respondió con seguridad cuando fue requerido.

De esta manera, Bravo mantuvo su valla invicta por séptima ocasión en 26 partidos disputados de forma oficial en esta campaña.

Claudio Bravo: Has kept just his 7th clean sheet in 26 matches in all competitions for Manchester City this season #borovcity pic.twitter.com/RwteY2OzBs

