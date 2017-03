La novela de Shakespeare continuará hasta final de temporada en el Leicester

El entrenador interino del Leicester Craig Shakespeare dirigirá al vigente campeón de la Premier League hasta el final de la temporada, anunció este domingo la entidad.

Shakespeare era el entrenador adjunto del italiano Claudio Ranieri, que fue despedido el 23 de febrero por los malos resultados en el campeonato nacional.

Bajo la dirección del inglés de 53 años, los Foxes han logrado dos triunfos, ante el Liverpool y el Hull, en las dos ocasiones por 3-1.

El Leicester ocupa actualmente la 15ª posición del campeonato, con tres puntos de ventaja sobre el primer equipo en descenso, el Hull.

“Siempre supimos que el equipo estaría en buenas manos cuando se lo confiamos hace dos semanas“, comentó el vicepresidente del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

“Ha tenido el tipo de respuesta positiva que esperábamos, mostrando un gran liderazgo y dando tranquilidad con una presión considerable“, añadió el directivo.

La confirmación de Shakespeare en el banquillo llega dos días antes de la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el martes ante el Sevilla, tras caer 2-1 en la ida.

Here's more on the news that Craig Shakespeare will take charge of #lcfc until the end of the campaign ➡️ https://t.co/Qbr3b62NXM 👍🦊 pic.twitter.com/XrOn1pRZir

— Leicester City (@LCFC) March 12, 2017