Jugador del Bayern Munich se cansa de Ancelotti y comienza a escuchar ofertas del Manchester City

Los 953 minutos que lleva en cancha Joshua Kimmich durante esta temporada no lo tienen para nada contento. El jugador del Bayern Munich no ha logrado ganarse la confianza del técnico Carlo Ancelotti quien todavía sigue prefiriendo la experiencia de Philipp Lahm en desmedro de la juventud del defensa alemán. Ante la escaza cantidad de minutos que lleva con la camiseta del Bayern, Kimmich confesó su intención de abandonar el club.

“No importa si lo entiendo o no. El hecho es que no estoy satisfecho y quiero un cambio. El entrenador sabe que puedo jugar como el número seis y en el lateral derecho, también en el centro de la defensa. Tiene muchas opciones para usarme. Conozco mis debilidades y trabajo para mejorarlas, especialmente cuando no estoy jugando. Trato de dar más. En la Bundesliga tenemos una buena ventaja y, ahora, tal vez habrá rotaciones“, afirmó Joshua Kimmich al diario Mirror.

Ante sus ganas de salir del club, el Manchester City y Pep Guardiola ya fijaron sus ojos en él. “El técnico de los ‘Citizens’ tendría como prioridad mejorar las posiciones de lateral, defensa central y centro del campo. Guardiola es un gran admiraror de Kimmich, un jugador polivalente, que podría jugar en cualquiera de estas posiciones, y al que ya elogió cuando dirigía al Bayern. Declaró que lo tenía absolutamente todo para convertirse en una estrella mundial”, sostiene el diario Sport.