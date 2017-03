Orlando Berrío, la nueva joya del Flamengo: "En la Libertadores no hay tiempo para el mañana"

Flamengo llegará a Chile para enfrentar a Universidad Católica por la Libertadores con un plantel cargado de notables individualidades, las que lo convierten en candidato serio a quedarse con el título. Y entre aquellos valores hay uno que conoce muy bien el dulce sabor de la gran victoria en la Copa, el colombiano Orlando Berrío.

El veloz extremo derecho fue figura en el Atlético Nacional que ganó la Libertadores del año pasado y para el 2017 se transformó en uno de los grandes precios del Mengao. El cafetero se sumó al gigante carioca por una cifra cercana a los 5 millones de dólares y por lo mismo está llamado a brillar en un plantel contundente en jerarquía.

Atravesando un trepidante auge en su nivel de juego, a sus 26 años Berríos puja por consolidarse en Brasil como también en su selección, donde ha logrado hacerse de un lugar en medio de una intensa competencia. Desde ese contexto, el promisorio puntero colombiano conversó con El Gráfico Chile para adelantar el juego ante la UC por la Libertadores, como también para comentar el nuevo año de eliminatorias en Sudamérica.

¿Cómo ha sido tu adaptación a Flamengo? Hay altas expectativas en ti, sobre todo por el precio que se pagó por tu pase…

Mi adaptación a Flamengo ha sido muy buena, siento que poco a poco me voy acoplando más al fútbol de Brasil y a la idea de juego de Flamengo. Mis expectativas son ser campeón en cada uno de los torneos que disputemos, porque este es un club muy grande, que siempre aspira a eso y por eso yo aspiro a ganar títulos acá.

Después del contundente arranque goleando a San Lorenzo, ¿sientes que Flamengo dejó en claro que es candidato a ganar la Libertadores?

Todos los equipos que participamos en la Copa somos candidatos a ser campeones, tenemos las mismas posibilidades. En base a eso, cada partido va a ir marcando un camino para el objetivo que queremos que es salir campeones. Nosotros tenemos que ser inteligentes, ir paso a paso, ni siquiera pensar en un tercer partido, si no que ahora tenemos que estar enfocados en el segundo y siempre jugando cada partido como si fuera una final.

Con jugadores como tú, Diego, Trauco y Guerrero que son seleccionados, más otros como Réver, Rómulo o Conca. ¿Crees que Flamengo tiene uno de los mejores planteles de la actual Copa?

Creo que tenemos un muy buen equipo, contamos con muy buenas individualidades, pero eso tenemos que reflejarlo en la cancha, tenemos que estar todos unidos tirando para el mismo lado y teniendo el mismo pensamiento. Esa va a ser la clave para que lo colectivo esté por encima de lo individual.

En tu opinión, ¿el grupo 4 de la Copa Libertadores es el más difícil de la actual edición?

No sé si sea el más difícil, porque hay varios grupos bien fuertes, pero sí es un grupo complicado, todos son equipos que tienen grandes aspiraciones, que tienen grandes planteles, grandes individualidades. Será una gran competencia, de muy alto nivel.

Ganaste la Copa el año pasado con Atlético Nacional. ¿Crees que los equipos que no son de Brasil o Argentina tienen opciones de ganar este 2017?

Todos los equipos tienen las mismas posibilidades de ser campeón, aquí será campeón quien sepa hacer las cosas, quien se equivoque menos y quien sepa y entienda que en la Copa Libertadores no hay tiempo para el mañana, no hay tiempo para errores, no hay tiempo de bajar la cabeza, de equivocarse, en todos los partidos hay que jugar como si fuera una final y todos tenemos las mismas posibilidades. Por eso es que hay que ir partido a partido.

¿Qué puedes decir de Universidad Católica, próximo rival de Flamengo?



De Universidad Católica se puede decir mucho, es el actual campeón de Chile y si es así es por algo. Es un equipo que viene de ser campeón en un fútbol muy competitivo y eso se refleja a nivel de selección, por lo mismo vamos a tomar las precauciones necesarias, pero sin descuidar nuestro juego y sin abandonar nuestras ideas.

¿Cómo crees que se dará el partido entre la UC y Flamengo del miércoles en Santiago?

Creo que va a ser un partido muy disputado de principio a fin, porque la Copa Libertadores es así, en todos los partidos se juega al cien, nadie quiere regalar nada, todos quieren ganar siempre.

Entre tus cualidades sobresale tu velocidad. ¿Cómo anticipas el partido que a nivel personal puedes tener ante la UC?

Lo que va a marcar la diferencia es la unión del equipo, que todos tengamos la misma idea de juego y que cada uno de los jugadores apoye con su virtud individual. Lo mío es la velocidad y siempre la coloco al servicio del equipo cuando se necesite.

En el plantel de Flamengo está Darío Conca, quien es referente en la UC, ¿Les ha comentado algo de Católica y del fútbol chileno?

Con Darío no hemos tenido la oportunidad de hablar, pero sé que pronto en su momento lo hará, sea con el profe o con cada uno de nosotros y nos dirá su visión sobre el juego que se desarrolla en el fútbol de Chile y en particular de Universidad Católica. Viniendo de una persona como él, tiene absoluta validez.

Sacándote del tema de la copa… ¿Cómo ves la disputa de las Eliminatorias? Las últimas fechas no han sido buenas para Colombia.

Las chances de Colombia están vivas, tenemos que ganar los partidos que nos hacen falta y estamos en el Mundial. Así como muchos otros equipos tienen posibilidades, nosotros tenemos la oportunidad de enfrentar a rivales que son directos y en cada uno de esos partidos tenemos que sacar los tres puntos para poder clasificar a un nuevo Mundial.

En el mismo tema de las Eliminatorias. ¿Cómo ves a la selección de Chile?

Chile es un equipo que cuenta con un grupo de jugadores que hace mucho mucho tiempo viene jugando y que si ha sido campeón en las últimas dos ediciones de la Copa América no es casualidad. Tiene un gran equipo, con grandes individualidades y con un buen juego. Por algo está donde está.