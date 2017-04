Brutal confesión de jugador del Atlético: "Después de cada partido orinaba sangre"

El volante español del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, es una de las grandes figuras emergentes del fútbol hispano y de hecho ya ha tenido un lugar en la selección de su país.

Sin embargo, el prometedor volante tuvo un momento muy duro hace dos años, tras un grave golpe en un riñón que sufrió en un duelo de Champions League ante Bayer Leverkusen.

“Los dos años anteriores he estado jugando con un catéter interno. En cada entrenamiento y cada partido orinaba sangre, lo he pasado mal, tenía roces, es cosa que la gente no lo sabe. Estaba jugando con mi salud por vestir unos colores, por vestir una ilusión“, sentenció Saúl en conversación con Mega de España.

Este año volvió a jugar allí ante los alemanes y recordó cada momento de lo ocurrido: “Volver allí fue recordar todo lo ocurrido y cuando anoté un gol fue una liberación tremenda“.

Saúl recordando en Mega lo que le pasó en Leverkusen hace 2 años. Tremendo. pic.twitter.com/w8LmPucTG5 — Rafa (@RafyAtm17) April 16, 2017

Saúl sufrió un golpe muy duro en el riñón en un partido de Champions ante el Leverkusen y anres de llegar al vestuario se mareó, vomitó siete veces y después convulsionó. Lo llevaron a un hospital y estuvo cuatro días internado.

Tras eso se recuperó y ahora es una de las grandes figuras del elenco de Diego Pablo Simeone, que este año apuesta por el título en la máxima competencia europea: “La Champions es una ilusión, un sueño que tenemos todos con el Atlético. Vamos a luchar hasta final para lograrla, jugaremos con el corazón y las ganas para ganarla“, sentenció.