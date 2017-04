Otra vez Francia: hinchas del Bastia atacaron a jugadores del Lyon

El Gráfico Chile/AFP

El partido de la 33ª jornada de la Ligue 1 francesa entre el Bastia y el Lyon, que había sido interrumpido este domingo por disturbios en el descanso, fue suspendido “definitivamente” por decisión de la prefectura y de los delegados de la Liga de Fútbol Profesional del país (LFP).

“Tras un nuevo incidente producido al final de la primera parte, la LFP decidió parar definitivamente el partido SC Bastia-Olympique Lyonnais“, anunció la LFP en un comunicado.

El inicio del partido se había visto retrasado 50 minutos después de un primer incidente, con unos cincuenta hinchas que saltaron al césped en el calentamiento para enfrentarse a los jugadores del Lyon.

Unos cincuenta seguidores del Bastia saltaron al césped antes de que finalizara el calentamiento previo al encuentro.

Los servicios de seguridad intervinieron rápidamente para proteger a los futbolistas del Lyon y después de varios minutos de insultos, empujones y carreras, los futbolistas del equipo visitante se dirigieron a los vestuarios.

“Seguidores del Bastia han saltado al campo y la han emprendido con los futbolistas del Olympique de Lyon“, señaló el club lionés en su cuenta oficial de Twitter, que minutos después, cuando se confirmó que se iba a jugar el partido, añadió: “Se reanuda el protocolo para disputar el encuentro. Si vuelve a haber disturbios, el partido se suspenderá“.

El pasado 5 de noviembre, tras un tenso y polémico partido que venció el Lyon por 2-1, el entrenador del Bastia, que entonces era François Ciccolini, avisó que el duelo de vuelta podría ser explosivo.

“Ahora tienen que venir a nuestro estadio. No sirve tener gripe o gastroenteritis porque esto se va a arreglar como de costumbre, como los hombres. Como la gente de Córcega“, dijo el técnico tras dicho partido.

El Lyon, por su parte, ya vivió el pasado jueves un retraso de 45 minutos en su encuentro de Europa League contra el Besiktas turco por una invasión de campo por parte de hinchas, que escapaban de un lanzamiento de petardos desde una grada superior.

