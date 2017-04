"Es ridículo que Alexis sea candidato a jugador del año, desaparece en momentos clave"

Alexis Sánchez es una estrella del fútbol inglés y su figura siempre genera debate, sea para bien como para mal. El delantero del Arsenal está entre los seis nominados a ser el jugador del año de la Premier League, pero eso parece que le gustó a todos.

Y en Inglaterra no todos comparten esa nominación, la que Alexis comparte con Romelu Lukaku, N’Golo Kanté, Eden Hazard, Harry Kane y Zlatan Ibrahimovic.

El ex seleccionado inglés, Stan Collymore, fue el más crítico con este hecho y prácticamente no tuvo piedad liquidando la presencia del chileno en esta lista, pese a que no es favorito.

“El hecho de que Alexis aparezca en la lista es una prueba de que el sistema de votación de la PFA es arcaico“, dijo una columna publicada en el diario Mirror.

No se quedó allí y sentenció que “el chileno ha tenido un muy bajo rendimiento en las últimas semanas y su inclusión entre los nombres es un reflejo ridículo de que el organismo no moderniza su sistema de elección“.

“Sánchez es el único de los nominados a jugador del año que ha desaparecido en momentos clave de esta temporada, creo que hay hasta 10 jugadores que lo merecen más que él“, agregó.

En esa misma línea, pero no tan violento, reaccionó el histórico ex seleccionado ingles, Frank Lampard, quien pidió que estuviera el prometedor Dele Alli del Tottenham en vez de Sánchez.

“Creo que debería estar en la lista Alli. Si miramos los seis candidatos, está Alexis que creo que su nivel en esta temporada ha ido bajando. Además, pertenece a un equipo que ha tenido una campaña bastante negativa”, afirmó.

Lampard también criticó que la elección se realiza con mucha anticipación al término de la campaña, lo que condiciona todo, ya que Sánchez ha bajado mucho en las últimas semanas en comparación al crack de los Spurs.

No hay caso. En Inglaterra a Sánchez lo aman o lo odian.