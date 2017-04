Rugbista humilla a Alexis y se burla por su reacción ante agresiones del Leicester

Alexis Sánchez tiene que hacer de todo para salvar al Arsenal de su mal momento que lo tiene fuera de los puestos de clasificación de Champions League. Hace goles, crea jugadas y hasta se enfrenta a los rivales que en el partido contra el Leicester terminaron agrediéndolo ante la desesperación.

Sin embargo, la caída por el pelotazo de Christian Fuchs en un saque de banda generó molestia en los hinchas, que no le creyeron al chileno y llenaron de comentarios las redes sociales por la actitud del jugador que se tiró al piso alegándole al árbitro, que finalmente lo sancionó con tarjeta amarilla.

A esas críticas se sumó el ex rugbista, campeón del mundo con Inglaterra en 2003, Ben Key, que humilló a Alexis subiendo una foto de como termina haciendo su deporte, en directa comparación con la imagen que posteó el tocopillano mostrando su labio por otra agresión sufrida en el encuentro de la Premier League: “De estos dos deportistas, que postearon heridas faciales en twitter, ¿Quien se revolcó en el piso tomándose la cara?“, señaló de forma irónica.

El rugbista se sumó a las críticas de otros deportistas, como el boxeador Carl Frampton que en la misma red social alegó: “Basta de quejarte, te estás avergonzando a ti mismo amigo“, ridiculizando al delantero.

La foto de la polémica en Twitter:

Of these 2 sportsman who posted facial injury pics on twitter which 1 rolled around on the floor holding their face? pic.twitter.com/GLwM6iDw8e

— Ben Kay (@BenKay5) April 26, 2017