Jens Lehmann aconseja a Alexis Sánchez: "Sería bueno verlo en la Bundesliga"

El futuro de Alexis Sánchez es todo un misterio y más aún con las declaraciones del chileno que abren la posibilidad para que se vaya de Arsenal. Es que el chileno termina contrato con los Gunners en un año y pese al deseo del club de renovarle, el chileno aún no acepta las ofertas y firma un nuevo vínculo, ya que, pese a su buen nivel individual, los londinenses no han tenido un buen año y sólo están peleando la opción de ser campeones de la FA Cup.

Por eso, ante la falta de opciones de sumar títulos, Maravilla está analizando partir a un club que le permita brillar a su mejor nivel: “la temporada de Arsenal no fue buena para mí, porque vine para ganar trofeos, para estar disputando la semifinal de Champions, para ganar la Premier League, y me siento decepcionado por no estar en esas instancias“, dijo en conversación con Sky Sports.

“Como digo siempre, la vida es corta y la carrera del futbolista también. Cada entrenamiento lo quiero ganar, los partidos los quiero ganar y esa es la impotencia que me da, de irte a la casa triste. Nos sentaremos con Arsene Wenger los dos a conversar el tema, qué pasará, qué es lo mejor para el club, lo mejor para mí y para él. Hablaremos después que termine la temporada, porque si defino ahora no me enfoco en lo que quiero“, agregó.

Ante esta incertidumbre, los equipos interesados en ficharlo siguen apareciendo y el principal candidato para contratarlo sería Bayern Munich, pese al interés de Manchester City o PSG. Según informan desde Alemania, los bávaros ya se habrían reunido con el agente de Alexis Sánchez para presentarles su propuesta de fichaje, que llegaría a la suma de 60 millones de euros.

Con este panorama, Jens Lehmann, histórico arquero alemán de Arsenal, salió a elogiar a Alexis por sus grandes capacidades. “Calzaría bien en Bayern Munich, pese a que no es el típico extremo que están buscando. Le gusta cortar hacia adentro y he visto jugadores que toman mejores decisiones en la cancha, pero eso lo puede aprender. Es peligroso frente al arco y entrega muchas opciones en distintos puestos de la ofensiva”, señaló el guardameta.

“Es un jugador de calle y te das cuenta de eso cuando está en la cancha. Hacerlo calzar en un esquema no es tan fácil, pero sería muy bueno verlo en la Bundesliga. Bayern Munich sólo tiene un nueve propiamente tal que es Lewandowski. Sumar a Sánchez les ayudaría mucho a mejorar su calidad de ataque”, concluyó sobre la opción de Maravilla de llegar a Alemania.