Marcelo Bielsa: "Jorge Sampaoli es mejor que yo"

Para muchos, Marcelo Bielsa es considerado como uno de los grandes gestores de la actual exitosa generación de la selección chilena, que luego, con Jorge Sampaoli consiguió su primera Copa América en 2015 y posteriormente, con Juan Antonio Pizzi se adjudicó la copa Centenario en 2016.

Sin embargo, el rosarino, sorprendió al confesar que, a su juicio, el casildense, quien está ad portas de asumir en la selección argentina, es mejor entrenador que él.

“Sampaoli no es un discípulo mío. Primero porque esa palabra no la compatibilizo, he notado que él es mejor que yo, no lo digo por falsa modestia. No cedo en mis ideas, es un defecto. Él sí, es un valor, lo hace mejor que yo. He sacrificado cosas por no conceder mi forma de ver el oficio. Sampaoli es mejor, no lo considero un discípulo porque tiene ideas que representan una escuela que es mejor. No podría hacer lo que él hace”, reconoció en un seminario en Brasil.