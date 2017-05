Gianluigi Buffon , la leyenda que va por su merecida recompensa en Champions

600 minutos tuvieron que pasar para que un jugador le vuelva a convertir un gol a Gianluigi Buffon en la presente edición de la Champions League. El tanto que convirtió Kylian Mbappé a los 69 minutos de la semifinal de vuelta entre Juventus y Mónaco cortó la impresionante racha del capitán, quien no tenía que ir a buscar la pelota al fondo de las redes desde 22 de noviembre de 2016, cuando vencieron a Sevilla por 3 a 1 en la fase de grupos del torneo. Luego de eso, sólo canastas limpias para Gigi, quien suma 47 encuentros en la historia de la Orejona sin recibir goles y está a siete de alcanzar el récord que ostenta Iker Casillas.

Los grandes números que tiene el capitán de la Vecchia Signora en la temporada 2016/2017 de la Champions League lo hacen ilusionarse con obtener el título de un torneo que le ha sido esquivo. Es que si ya ha festejado en la Europa League, la Serie A, la Copa y Supercopa de Italia, e, incluso, un Mundial con Italia, en el máximo campeonato de clubes de Europa no ha tenido una merecida recompensa para su exitosa carrera.

Por eso, antes de jugar la semifinal de vuelta ante el conjunto del Principado, el arquero fue claro: “ganar la Champions sería la mayor alegría de mi carrera; casi una recompensa, el final de un camino construido con valentía, tenacidad y trabajo duro”. Ahora, luego de ganar por 4 a 1 en el global a los franceses, Gianluigi Buffon tendrá su tercera oportunidad de alzar la Orejona, luego que perdiera por penales ante AC Milán en 2002/03 y ante Barcelona hace escasas dos temporadas.

Con el primer paso dado para alcanzar el esquivo título, Gigi no pudo esconder la emoción de estar nuevamente en una final que veía muy esquiva cuando la perdió ante los culé: “estoy muy feliz por esta final y estoy en buena forma. No puedo negar que no hubiese llegado acá si no estuviese en un equipo grande. Muchos pensaron que hace dos años sería mi última final, pero la vida es bella por estas cosas. Tienes que creer en tus sueños hasta los últimos días”.

En una carrera llena de éxitos y récords, donde ya tiene más de 1000 partidos como profesional, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Italia, ostenta la mayor cantidad de minutos con el arco en cero en la Serie A, la Champions League sería la recompensa para una leyenda que no nota el paso de los años. Muy por el contrario, el tiempo parece hacerle mejor y ya se ha aburrido de ahogar gritos de gol.