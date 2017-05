Una vergüenza: 12 dirigentes de la FIFA no sabían que Alemania es campeón del mundo

En el 67° Congreso anual de la FIFA, que se desarrolla en Bahrein, ocurrió un hecho insólito y que denigra al fútbol internacional.

Este jueves la jornada inició con una prueba obligatoria para todos los presentes, donde a los miembros se les realizó la siguiente pregunta: ¿Quiénes son los actuales campeones del mundo?

Para sorpresa de muchos, 12 miembros del ente rector del fútbol mundial no respondieron correctamente que Alemania es el actual monarca de la Copa del Mundo, tras obtener el codiciado trofeo en Brasil 2014, según publicó el medio inglés Independent.

Luego se revelaron los resultados de esta pregunta durante el evento, lo que sorprendió a muchos de los presentes.

FIFA Congress opens with voting system test for delegates. 12 federations don't know Germany are World Cup holders pic.twitter.com/z2tBC5tWlf

— Rob Harris (@RobHarris) May 11, 2017