El emotivo festejo del campeón Chelsea dedicado a su gran capitán

Chelsea gritó campeón de la Premier League con una campaña notable de 28 triunfos en 36 partidos, anotando la mejor ofensiva del torneo y consolidando un equipo sólido que no tuvo fisuras en la temporada 2016/17, pero más allá del parejo plantel el que se llevó las dedicatorias fue John Terry.

Pese a no jugar, el defensa central de 36 años mantiene su condición de ídolo del club por sus 713 partidos, además de su racha ganadora con una Liga de Campeones (2012), cinco ligas de Inglaterra (2005, 2006, 2010, 2015 y 2017), otras tantas Copas de Inglaterra (2007, 2009, 2010, 2012) y tres Copas de la Liga (2005, 2007, 2015).

En la jornada en que Chelsea se impuso por 1-0 en su visita al West Bromwich Albion, no sólo sirvió para sellar el sexto título del club, además para la despedida que se vio reflejada en emotivos videos que revisamos a continuación:

No hay jugador más importante en la historia del Chelsea que John Terry. 5 títulos de Premier League con los 'Blues'. ÍCONO pic.twitter.com/zBr3Rmw82s — Alonso Revilla (@alonsorevilla) May 12, 2017

John Terry contemplating to blend in or not 🤣 #Chelsea pic.twitter.com/3H3U9J4XfX — Dave Haywood (@EsseX_DaveOX4) May 12, 2017