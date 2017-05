Chelsea festejó el título de la Premier con un festival de goles

El Chelsea, nuevo campeón de la Premier League, festejó su título con un triunfo 4-3 ante el Watford (16º), este lunes en partido aplazado de la 28ª jornada, en un ambiente de fiesta en el estadio londinense de Stamford Bridge.

Llamas encendidas a la entrada de los jugadores, un pasillo de honor por parte del Watford y una gran ovación del público. La fiesta fue por todo lo alto en el estadio de los Blues, con los futbolistas correspondiendo con un festival de goles.

Por los locales marcaron su capitán, que se despedía de la afición, John Terry (22), el español César Azpilicueta (36), el belga Michi Batshuayi (49), que en el anterior partido logró el tanto decisivo para conseguir el título, y el español Cesc Fábregas (88).

Por los visitantes lo hicieron el francés Etienne Capoue (24), el holandés Daryl Janmaat (51) y el italiano Stefano Okaka (74).

Tras conseguir el título el viernes al derrotar 1-0 al West Bromwich y con la final de Copa ante el Arsenal el 27 de mayo en el horizonte, el técnico del Chelsea Antonio Conte optó por sus jugadores menos habituales, introduciendo únicamente tres titulares en el 11; Azpilicueta, el belga Eden Hazard y el francés N’Golo Kante.

El partido no tenía ritmo hasta el minuto 22, cuando Terry aprovechó un rechace para marcar y celebrarlo con mucha emoción, después de anunciar en abril que dejará el Chelsea tras 19 años y más de 700 partidos. Fue su primer tanto desde enero de 2016 y sirvió casi de despedida para el histórico jugador.

El monarca recibirá la copa este domingo en el último partido de la temporada ante el ya descendido Sunderland, jugando en casa.

