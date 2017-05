El mensaje cumpleañero del AC Milan para festejar a Matías Fernández

El 15 de mayo es un día especial para Matías Fernández. Este lunes, el mediocampista de la selección nacional y del AC Milan de Italia, cumple 31 años y los hinchas en las redes sociales se volcaron en masa para enviarle un saludo al deportista nacional.

Uno de los mensajes que recibió Fernández fue por parte del club donde está jugando, quien, a través de su cuenta en Twitter, festejó al chileno. “Feliz cumpleaños a Mati Fernández, que cumple 31 años. Ten un buen día Mati”, escribieron desde el cuadro italiano. Luego, el mediocampista agradeció con un video en Facebook los mensajes recibidos: “agradezco a todos los hinchas chilenos. Espero que me sigan apoyando y sigan apoyando al Milan“.

El mediocampista recibe este cumpleaños en medio de un incierto futuro en el fútbol, ya que todavía no sabe si el AC Milan hará uso de la opción de compra tras el préstamo. Si la respuesta de la dirigencia rossonero es negativa, Matías deberá regresar a la Fiorentina, club dueño de su pase.

Feliz cumpleaños to Mati Fernandez, who's turning 31 today! Have a good one Mati! 🎉🎁🎈#weareacmilan pic.twitter.com/CXhcq0KVik

