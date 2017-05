Un "mexicano" Patricio Rubio recordó los tiempos con Ronaldinho en Querétaro

Patricio Rubio a lo Iván Zamorano. El delantero nacional, que hoy milita en Dorados, sorprendió este lunes con una entrevista al sitio de la LIGA Bancomer MX respondiendo con un marcado tono mexicano, el que adquirió con los dos años que lleva en suelo azteca.

Durante la charla, el ex delantero de Universidad de Chile repasó parte de su carrera y recordó el duro camino que le ha tocado vivir en el fútbol.”Di la vuelta muy larga pero me lo gané, trabajé, me sacrifiqué demasiado, me tocó jugar en canchas de tierras, bañarme en duchas con agua fría, que no me pagaran. Cuando me compra Unión Española pude dar el gran paso. Desde que llegué a primera división hasta ahora ha sido muy rápido (…) la consolidación también“, sentenció el atacante.

En el recordatorio de su trayectoria en el fútbol, Rubio no quizo dejar afuera su paso por el Quéretaro, donde ser compañero de Ronaldinho fue uno de los motivos que lo impulsó a firmar por el club. “La decisión la tomé yo. En ese momento tenía tres ofertas, una del fútbol árabe, una de Francia y otra de México. Lo platiqué con mi familia y tomamos la decisión de venir hasta acá. Por ahí no era un equipo de tanto renombre, pero estaba Ronaldinho y el idioma también lo hacía más fácil“, afirmó Rubio, quien jugó 23 partidos con esa camiseta.

Para finalizar, el atacante nacional analizó lo que ha sido su paso por el Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso de México. “A veces hay que dar un pasito atrás para seguir avanzando y lo tomé así. Creo que fue una decisión correcta, en lo personal me ha ido bastante bien y estamos ahí. La ambición es mucho más alta porque la posibilidad de ascender está ahí”, concluyó Rubio.