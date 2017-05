Robinson Méndez anuncia su retiro del tenis paralímpico con emotiva carta

El tenista paralímpico nacional, Robinson Méndez, anunció su retiro de la actividad con una emotiva y sentida carta, donde dio a conocer los motivos que lo llevaron a tomar laa decisión.

Méndez estuvo presente en cuatro Juego Paralímpicos (Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016) en la disciplina que dejará para dedicarse al paracanotaje, donde ganó una medalla de plata en el Sudamericano de Colombia.

El deportista nacional anunció en su cuenta de Facebook el cambio de disciplina con una emocionante carta.



Lee la emotiva carta de Robinson Méndez

“Con sólo 12 años Dios quiso ponerme a prueba. Una bala loca llegó a mis infantiles sueños de jugar fútbol profesional y ser un deportista de elite..una nueva forma de vida de golpe, sin preguntarme ni esperar nada, el sueño de correr tras la pelota se desvaneció en el momento exacto en que, quien sea que haya sido, apretar ese gatillo. Esa bala y sus consecuencias me hicieron conocer los sentimientos más oscuros, odio, rabia, frustración..pero mi familia, amigos de la vida y Teletón fueron mi mayor soporte y el motor que me permitió darle un giro al dolor y convertirlo en fortaleza, resiliencia y determinación, fueron fundamentales en ese proceso.

Cuando ya había decidido salir adelante a costa de lo que fuera, y mientras recibía el amor de Teletón y su gente, conocí el tenis y Di en él todo mi amor por el deporte y las ganas de cumplir mi sueño. Durante 19 años fui tenista paralímpico, alcancé la cima del paralimpisco chileno con más de 27 torneos ganados alrededor del mundo, participando en cuatro juegos olímpicos, y siendo el mejor tenista paralímpico y número uno de Chile durante más de 15 años…Pero algo me hacía falta, yo quiero una medalla olímpica, quería darle ese estandarte a mi país y estoy consciente que en tenis ya no lo había alcanzado.

Me he reinventado, nuevamente, después de 20 años de aquella bala en la espalda, hoy de nuevo saco lo mejor de mí y le doy un giro a mi vida, cambiando la raqueta y la arcilla por un remo y la laguna. Desde hace sólo 6 meses dedico mis días al paracanotaje, en búsqueda de esa presea olímpica y la gloria que siempre añoré para mi hermoso país. Agradezco a Dios haberme mostrado el camino del esfuerzo y la persistencia, haberme hecho caer aquel día al suelo porque desde ese día decidí levantarme y seguir de pie por siempre!!! Gracias a todos por el apoyo y el cariño, especialmente a mi familia y amigos por no dudar de mí y seguirme en esta decisión. Hace unas semanas competí en el sudamericano de paracontaje en Paipa, Colombia en donde conseguí plata sudamericana, vean la nota.



Gracias amigos por creer en mi Under Armour Chile, Comité Paralímpico, Clinica Meds, Patricio Eduardo Delgado Gallardo, Doris Cristian León, Gildemeister gracias por iniciarme en esto y a todos los profes que tuve !!! Y mi polola Karima Becerra Hamed por la paciencia y amor incondicional. Y sin dudas el inmenso amor que tengo por mi bandera Chilena”, expresó Méndez.