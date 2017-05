Wenger alabó la faceta asistidora de Alexis: "Se ha convertido en un jugador completo"

A pesar de que el Arsenal no ha obtenido los resultados esperados, debido a que nunca pudo pelear el título de la Premier League y todavía no amarra su clasificación a la Champions, el delantero Alexis Sánchez ha tenido una buena temporada. A una fecha que termine el campeonato, el atacante llega a grandes números, sumando 21 goles y aportado con 10 asistencias para transformarse en el primer jugador de la liga inglesa en esta temporada en alcanzar los dos dígitos en ambas estadísticas

Por eso, los elogios no paran para el chileno y ahora el encargado de brindarle el rendimiento del chileno fue el técnico Arsene Wenger quien afirmó que Alexis “al principio era un jugador enfocado principalmente en marcar goles. Con nosotros desarrolló de gran forma su potencial para dar pases y ahora juega en una posición donde puede asistir y anotar“.

Pero las palabras del estratega del Arsenal no quedaron ahí y apuntó que Sánchez “se ha convertido en un jugador completo y se ha desarrollado muy bien aquí en Arsenal. Claro que es un logro excepcional y me gustaría destacarlo, para anotar y asistir en dobles dígitos hay que ser un jugador especial“.

Durante la conferencia de prensa, Wenger también confirmó que el delantero chileno está en duda para el encuentro de mañana ante el Sunderland debido a un golpe que recibió ante el Stoke City.