El City de Bravo queda a un pasito de la Champions League

El Gráfico Chile/AFP

Manchester City del portero chileno Claudio Bravo derrotó por 3-1 al West Bromwich Albion, en la despedida del argentino Pablo Zabaleta, y casi se asegura su presencia en la próxima Champions League en la próxima temporada.

El brasileño Gabriel Jesús (27), el belga Kevin de Bruyne (29) y el marfileño Yaya Touré (57) fueron los autores de los goles del equipo de Pep Guardiola y recortó diferencias en el tramo final el galés Hal Robson-Kanu (87).

El City, que no contó con el lesionado Bravo, sentenció el partido en dos minutos, los que separaron el gol de Gabriel Jesús, empujando un centro de De Bruyne, y el del belga, de un gran disparo desde la frontal.

Ya en la segunda parte, Touré sentenció en una jugada en la que se quedó solo ante el portero rival tras una pared con el argentino Sergio Agüero (57).

La nota emotiva de la jornada la puso el argentino Zabaleta, que tras nueve años en el City se despidió del Etihad jugando la última media hora y ante un público que le despidió con un gran homenaje.

Zabaleta: “I love this club. Thanks to the fans, the board & everyone at this club. They made me a better player & a better person.” #MCIWBA pic.twitter.com/DCzivYWea6

— Premier League (@premierleague) May 16, 2017