El depredador Alexis se lució con doblete y mantuvo la opción del Arsenal en la Champions

Alexis Sánchez no para de lucirse en el fútbol inglés y este martes volvió a ser figura en el Arsenal, que disputó un duelo postergado por la Premier League ante el descendido Sunderland.

El cuadro Gunner venció por 2-0 a su rival con un doblete del chileno (73′ y 82′) que llegó a 23 goles en la temporada, quedando a uno del máximo anotador Romelu Lukaku (24).

De esta forma, los del norte de Londres llegan a 72 puntos en el quinto puesto de la tabla de posiciones, a uno del cuarto Liverpool (73) a una fecha del final del torneo.

📸 Alexis Sanchez takes his season tally to 23 with 2 strikes against Sunderland – how crucial could they be to Arsenal's season? #ARSSUN pic.twitter.com/jiX2Wwlivs

— Premier League (@premierleague) May 16, 2017