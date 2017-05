Goleados, avergonzados y en mala racha: El duro presente de A.Paranaense para enfrentar a la UC

Fala, galera. Chegamos em Santiago há pouco. Gostaria de dizer a vocês para estarem junto com a gente, assim como nessa foto aí em cima. Precisamos da força de todos. Teremos uma decisão na quarta-feira e temos que esquecer o que aconteceu no domingo. É compreensível a chateação de todos, incluindo nós mesmos, pelos resultados que aconteceram nesse pouco tempo. E nós nos sentimos envergonhados pelo que aconteceu. Mas o futebol não dá tempo pra que abaixemos a cabeça e fiquemos com lamentações. Temos uma decisão já a dois dias. No meu pouco tempo de clube, posso dizer que a união de todos e o bom ambiente faz com que estejamos mais confiantes e encorajados a enfrentar todas as situações. Esse grupo já deu demonstrações muito grandiosas de reação, e tenho certeza de que podemos vencer mais esta batalha. Superamos muitas adversidades, e vocês sabem bem disso, as duas fases de pré-Libertadores, o jogo fora de casa na Argentina, por exemplo. Podemos vencer mais essa batalha, que não será fácil. Mas com o apoio de todos, e estando do nosso lado neste momento, continuaremos a lutar pelos objetivos traçados nesta temporada. Mesmo de longe, com vocês passando energias positivas, conseguiremos dar a volta por cima. Vocês são muito importantes para nós. Seguimos unidos, focados e vamos lutar até o fim, contando com essa força que virá do Brasil para buscar a classificação.

A post shared by Jonathan Cícero Moreira (@jonathan2_oficial) on May 15, 2017 at 5:32pm PDT