Johnny Herrera y posibles incentivos a San Luis: "No sé cuánto va a pagar Colo Colo esta vez ¿10, 20, 30, 40 millones?"

Universidad de Chile y Colo Colo están disputando una de las luchas por el título más encendidas del último tiempo. Aunque los albos tenían la primera opción de ser campeones del Torneo de Clausura, su empate ante Deportes Antofagasta en la penúltima fecha los bajó a la segunda ubicación y ahora la U pudo tomar el liderato, con ventaja de un punto, tras su gran triunfo por 3 a 0 a O’Higgins.

Ahora, todo se definirá en la última fecha y son los azules los que tienen la primera chance de levantar el Huemul de Plata en el Clausura, ya que con un triunfo ante San Luis, en el duelo a disputarse el próximo sábado a las 15:00 horas en el Nacional, se coronarán campeones. Pero en el CDA nació la preocupación por posibles incentivos que le puedan llegar a su rival por parte de los albos, algo que Diego Silva, defensor de los Canarios, no vio con malos ojos. Aunque después se desdijo, la incertidumbre quedó abierta.

Por eso, Johnny Herrera, capitán y referente de la U, analizó el panorama sobre la posible presencia del “hombre del maletín”: “en la guerra y en el amor todo se vale, pero en el fútbol es compleja la situación. Cada jugador lo tendrá que ver de su forma, por lo menos desde mi punto de vista nunca me he preocupado ni de los premios. Cada jugador lo verá distinto. También soy consciente que a algún jugador si le pone… no sé cuanto irá a pagar Colo Colo esta vez ¿10, 20, 30, 40 millones?, no tengo idea… pero si le pones dos millones a un jugador que su sueldo es de 500 lucas, van a venir a dejar la vida”, señaló Herrera en conferencia de prensa.

“Pareciera ser secreto a voces esto del maletín. No sé qué pasa por la cabeza de Colo Colo o San Luis. Hay un jugador suspendido (Braulio Leal) y van a apelar también porque quiere jugar, él no quiere vacaciones, quiere estar en el equipo a como dé lugar. Se nota un equipo con ganas de arruinarnos un campeonato que hoy depende de nosotros. Es un equipo que va a venir a jugarse la vida, a arruinarnos la fiesta, y, con o sin maletín, tenemos que hacer nuestra pega. Me alegro que la gente de San Luis esté tan motivada. Me gustaría saber si es la misma motivación (de otros partidos) y si el presidente les pusiera lucas cada vez que juegan, quizás les iría mejor”, agregó.

Por otra parte, Johnny Herrera confesó que a principio de año no tenía mucha confianza en lo que pudiera hacer el técnico Guillermo Hoyos con el equipo, pero que los fue convenciendo con el camino.

“Me gustaría que siguiera con su cuerpo técnico, tremendamente humilde. Si bien nos despertó dudas, creo que se ha ganado con creces la opción de estar en este club con su forma de ser, con su cuerpo técnico, con trabajo. Nos saco del hoyo en el que estábamos el año pasado y ahora estamos peleando el titulo y estamos ad portas de ser campeón”, apuntó.

Junto a eso, el capitán azul reconoció que en el cuadro universitario se toman con cautela el partido del fin de semana y además terminó comparando al actual elenco con el que ganó todo el 2011 y 2012 con Jorge Sampaoli en la banca.

“Aún no ganamos nada y muchas veces se quema el pan en la puerta del horno. Nos falta un paso más y afrontar ese partido con todas las ganas para tener los puntos y salir a ganar”, señaló el portero.

“La idea es dar vuelta la página y sería perfecto, lograr el campeonato y tener el principio de una U como el del 2012. Los jugadores están y si salimos campeones o no, pido que no se desarme el plantel. Si se mantiene la base, así quizás sea copia de lo que fue el 2011 y el 2012 ¿por qué no?”, cerró.