"El peor portero de la Premier": En Inglaterra destruyeron la temporada de Claudio Bravo en el City

Aton Chile / El Gráfico Chile

Desde que llegó al Manchester City en agosto pasado, Claudio Bravo no ha tenido una buena estadía en Inglaterra debido a que la prensa británica se ha encargado de criticarlo duramente por su irregular primera temporada en los Sky Blues. Ahora, ad portas del final de la Premier League, volvieron a atacar al portero chileno.

El diario Mirror destrozó al capitán de la Roja en el marco de un análisis de las contrataciones más caras que llegaron esta temporada a la competencia, pues el criollo les costó 17 millones de libras a los Citizens. “En resumen, un desastre. Pasó semanas en las que no salvó un tiro, lo que lo convierte oficialmente el peor portero de toda la Premier“, resaltó la publicación.

Además, añadió que el formado en Colo Colo “perdió su lugar a manos de Willy Caballero y es difícil no creer que el City no traiga un nuevo arquero para la próxima temporada“. Pero el citado medio no se quedó ahí, y sobre la nota que le colocaría al nacional por su desempeño, fue categórico: “Le pondríamos un cero, pero todos sabemos que no puede mantener su portería en cero. Así que un 1”.

Consignar que Bravo se recupera de una lesión sufrida en el pasado clásico frente al Manchester United y aún no se confirma su continuidad en los Citizens de cara a la próxima temporada.