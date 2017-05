Marcelo Salas como embajador de la final de la Copa Italia: "Los tifosi aún me dan su cariño"

Marcelo Salas vuelve a aparecer en Italia, porque el ex goleador chileno con un paso por Lazio y Juventus en el Calcio italiano, es el embajador oficial de la final de la Copa Italia entre sus dos ex elencos.

El ex delantero chileno de la Roja, Universidad de Chile y River Plate fue designado ya que defendió a los dos equipos en el fútbol italiano.

Hoy, el Matador fue parte de la ceremonia de presentación del partido en conferencia de prensa. “Antes la Copa no se jugaba con tanta seriedad, habían rotaciones y los equipos no le daban tanta importancia. Ahora todos quieren ganarla“, sentenció.

Y sobre sus títulos jugando por los dos equipos, Salas recordó que “la Juventus está acostumbrada a ganar, pero con Lazio fue más emotivo porque hacía 25 años que no ganaban el título y los tifosi aún me dan cariño por eso“.

“Va a ser partido muy difícil, muy duro, la Juventus viene de una temporada muy positiva, llegó a la final de la Champions. Va a ser un partido muy bonito de mirar para los que estaremos desde afuera, pero dentro de la cancha va a ser muy duro para las dos escuadras“, añadió.

Acerca de su nominación como embajador, el chileno expresó que “estoy muy contento que la Lega Calcio me haya nombrado en este rol, muy agradecido de esta oportunidad. Esperamos que todo salga bien y que la gente esté feliz“.

Finalmente, aseguró que volver al Stadio Olímpico de Roma es “hermoso, ver nuevamente a los tifosi y los compañeros de escuadra. Ver el estadio lleno es emocionante, hay muchos recuerdos lindos y va a ser algo especial para mí“.

Lazio y Juventus se medirán este miércoles desde las 15:00 horas y van a definir al campeón de la Copa Italia.

