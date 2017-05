La sinceridad de Guardiola: "En un equipo grande ya me habrían echado"

Manchester City ha tenido una temporada para el olvido en el primer año de Pep Guardiola como técnico. Pese a que las expectativas eran altas, los Citizens quedaron lejos de pelear la Premier League, fueron eliminados de la Champions League en octavos de final por Mónaco y tendrán que pelear hasta la última fecha para asegurar el cuarto puesto para acceder a la próxima versión de la Orejona.

Con este duro escenario, el español no le hizo amague a las críticas y reconoció el fracaso que tuvo en su primera temporada dirigiendo a los Citizens. “En un club grande ya me habrían echado. Había presión, por ejemplo, cuando llegue a Barcelona y no tenía una reputación que me proteja. En un equipo como Barcelona, si en seis meses no ganabas, estabas fuera. En Barcelona o Bayern Munich necesitas ganar de inmediato, no hay segundas chances”, dijo un honesto Pep.

“Aquí me dieron una segunda oportunidad y tengo que aprovecharla. Si lo que ven la próxima temporada es malo, cambien el entrenador. Creo que la calidad de los jugadores era buena para hacer algo mejor, pero la diferencia de puntos es enorme e intentaremos reducirla en la próxima temporada”, agregó Guardiola.

Manchester City tendrá un crucial duelo este martes en el Etihad Stadium ante West Bromwich y una victoria los dejaría prácticamente clasificados a la Champions League del próximo año, cupo que están peleando palmo a palmo con Liverpool y Arsenal.