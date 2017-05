Hulk se postula para acompañar a Alexis en el ataque del Arsenal

¿Cómo funcionaría una dupla de ataque compuesta por el talento de Alexis Sánchez y la potencia de Hulk? Las palabras del propio delantero brasileño permiten imaginarse aquello.

El futbolista que milita en el Shanghai SIPG confesó su eterno deseo por jugar en la Premier League de Inglaterra y su condición de hincha del conjunto gunner.

“Siempre he soñado con jugar en la Premier. Es un campeonato muy competitivo, los estadios generalmente están llenos, no importa el equipo que juegue“, dijo el ex seleccionado en la Canarinha.

Publimetro.cl “Aferrados a Alexis”: Sánchez se roba las portadas en Inglaterra El Arsenal sigue con posibilidades de clasificar a la Champions League gracias a sus actuaciones y el día después de su gran actuación ante Sunderland repitió los elogios en los periódicos.

A la hora de hablar de un equipo en particular, el delantero de 30 años dijo que “siempre fui hincha del Arsenal, por la forma en que ellos juegan, pero desafortunadamente no han ganado trofeos importantes en los últimos años“.

Cabe recordar que Hulk comenzó su carrera en el Vitoria de su país en 2004. Después jugó en el Kawasaki Frontale (2005 y 2008), Consadole Sapporo (2006), Tokyo Verdy (2007), Porto (2008-2012) y Zenit (2012-2016). Desde mediados de 2016 defiende al Shanghai SIPG.

El ariete también vistió la camiseta de su país en los últimos años, destacando por su participación en el título de la Copa Confederaciones 2013 y luego en el elenco que llegó a semifinales del Mundial 2014, donde sufrió la estrepitosa caída 1-7 ante Alemania.