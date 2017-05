Atención "piscineros": en Inglaterra aprueban duras sanciones para los simuladores

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) aprobó este jueves la aplicación de sanciones retrospectivas en casos de simulación, durante su asamblea general anual realizada en el estadio Wembley de Londres.

El “engaño exitoso a un árbitro“, ya sea por una caída exagerada o por una falsa lesión, puede ser castigado ahora con una suspensión de dos partidos.

“Mientras que los intentos de engañar a un árbitro, fingiendo una lesión o que se ha sido víctima de una falta, son castigables con una amonestación por comportamiento antideportivo, el hecho de que esta simulación haya podido engañar al árbitro para que se pite un penal o decida una expulsión justifica un castigo más severo“, afirmó la FA en un comunicado.

En esa línea, la FA señaló que espera que la medida tenga un efecto “disuasorio“, medida que ya rige en el fútbol de Escocia desde 2011.

Los incidentes serán examinados por una comisión formada por un ex entrenador, un ex jugador y un ex árbitro, que analizarán las imágenes de manera independiente. Si los tres comparten la opinión de que hubo una simulación, el jugador será sancionado con esos dos partidos.

Además, la nueva regla recibió el apoyo de la liga inglesa de fútbol (EFL), del sindicato de entrenadores y del sindicato de futbolistas profesionales (PFA).

We’re committed to cleaning up the game. From 2017-18, players who successfully deceive officials will be punished: https://t.co/Hfn8p9JG8a

