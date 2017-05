Harry Kane marca un póker y complica opción de Alexis de ser el goleador de la Premier

Harry Kane se lució este jueves en el fútbol inglés, al anotar un póker de goles en la apabullante victoria del Tottenham Hotspur por 6-1 sobre Leicester City como visita, en duelo pendiente por la Premier League.

De esta manera, el ariete inglés se disparó en la lucha por ser el máximo anotador de la Premier con 26 goles, sacándole dos de ventaja a Romelu Lukaku (Everton) y tres al chileno Alexis Sánchez (Arsenal).

Los tantos de los Spurs fueron de Kane (25′, 63′, 89′ y 92′) y del coreano Heung-min Son (36′ y 71′). El descuento de los Foxes fue obra de Chillwell (59′).

Así, Sánchez queda muy lejos del objetivo de convertirse por primera vez en el goleador de una de las ligas principales de Europa, ya que en el último partido de los Gunners (justamente ante los Toffees de Lukaku) necesita anotar al menos tres tantos para llegar a la línea de Kane.

En tanto, el goleador del Tottenham tendrá una gran opción de seguir ampliando su ventaja en la tabla de anotaciones cuando enfrente en la jornada final al descendido Hull City.

