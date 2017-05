"Tata" Martino desmiente el gran mito albiceleste: "Messi y Mascherano no me hacían la alineación"

A pesar de que lleva un año fuera de la selección argentina, el técnico Gerardo Martino todavía no logra cerrar esa etapa. En conversación con la radio Super Deportivo de Argentina, el actual técnico del Atlanta United, desmitió uno de los rumores más antiguos de la albiceleste: ¿Messi y Mascherano le hacían la alineación titular para los partidos?

“No, no no. Es eso lo que se quiere consumir. El periodismo, en definitiva, lo que hace es ofrecer lo que la gente quiere consumir. Escuché bastante de esta situaciones y escuché a muchos entrenadores desmentir muchas de estas situaciones, pero a la gente le gusta creer que pasa. Hay mucho de invento en todo esto. Aparte con hechos absolutamente comprobados que se dejan fuera del análisis a la hora de contar la verdad de la historia”, sentenció el técnico argentino.

Martino aprovechó la oportunidad para nuevamente hablar de las dos finales que perdió su ex equipo ante la selección chilena. El “Tata” intentó bajarle el perfil a su trabajo y sostuvo que “la situación de Argentina no se hubiese modificado si conseguíamos el título o no. Es más, después de mi salida, la situación empeoró y estuvo casi un año o más de un año sin tener solución, con instituciones en crisis, fue algo más profundo que la selección, el fútbol argentino estaba en crisis. No creo que el título en la Copa América hubiera modificado algo“.

Para finalizar, Gerardo Martino fue claro en afirmar que “Argentina puede competir sin Messi. Respecto a las finales pérdidas, habría que hacer el análisis de lo que piensa la gente en diferentes países sobre lo que significa jugar tres finales consecutivas .Si eso se ve como un fracaso o como un andar de mucha paridad en un nivel alto de una Selección”