La Roja fue protagonista de la celebración cumpleañera del legendario Wembley

En Inglaterra están de fiesta. La Federación de Fútbol (FA) de ese país conmemoró los diez años de la reinaguración del estadio de Wembley y Chile fue parte de esa celebración.

En la cuenta oficial de Twitter del legendario recinto deportivo recordaron a todas las selecciones que han jugado ahí desde que abrió nuevamente sus puertas en 2007 y ahí salió al baile la Roja, que visitó a los británicos el 15 de noviembre de 2013.

Por eso, anoche el estadio de Wembley se iluminó, entre otras selecciones y equipos, con los colores de Chile, que hace casi cuatro años superó Inglaterra por 2-0 con sendos goles de Alexis Sánchez.

Sin embargo, ese no es el único partido que la Roja ha jugado en el estadio de Londres, ya que en 1998 se enfrentó a Inglaterra en el mismo escenario, pero cuando aún no estaba remozado, y se quedó con la victoria por el mismo marcador gracias a los goles de Marcelo Salas.

To celebrate our 🎂 we've lit the arch to honour the 166 teams who've played at the new Wembley. Can you spot yours? #ForAll #Wembley10 pic.twitter.com/UbyPkrxInW

— Wembley Stadium (@wembleystadium) May 19, 2017