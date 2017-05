Jorge Sampaoli prepara su arribo a la Albiceleste: "Como argentino, no puedo rechazar esta posibilidad"

Tras varias semanas de silencio, Jorge Sampaoli se sinceró. Este viernes, el técnico ofreció una conferencia de prensa donde confirmó que las negociaciones con la Asociación de Fútbol Argentino están bastante avanzadas por lo que espera que en los próximos días pueda asumir como el nuevo técnico de la selección albiceleste. El trasandino llegará a reemplazar a Edgardo Bauza quien fue destituido por los malos resultados.

“Mi sueño desde que tengo uso de razón es dirigir la selección de Argentina. Como argentino, no puedo rechazar esta posibilidad aunque se rompa una carrera en Europa que ha empezado muy bien. Tengo que estar ahí (…) Me ha costado mucho llegar a dirigir en Europa y logré por un momento que toda Europa hablara del Sevilla. Le estoy muy agradecido a este club, pero se trata de Argentina”, sentenció el técnico desde España.

El estratega también aprovechó la oportunidad para aclarar dos tema: cómo se negociará su salida del Sevilla y los rumores de una posible ausencia en el banco ante el Osasuna. Con respecto a la primera polémica, Sampaoli sostuvo que “ahora queda que la AFA y el Sevilla resuelvan el vínculo contractual que me une con esta entidad. Eso se hará después de este partido ante Osasuna, que deseo sea una fiesta porque hemos ganado la Liga que teníamos que ganar por detrás de los tres grandes y durante 30 fechas peleamos con ellos para ganar la Liga”.

Mientras que por su supuesta petición al presidente del Sevilla para no dirigir el encuentro ante el Osasuna, Sampaoli fue claro en afirmar que “nadie me va a sacar del último partido del banquillo del Sevilla, ¿con qué justificación lo hago? Una mentira contada cien veces se convierte en verdad, no puedo refutar a alguien que se inventa algo. Ni siquiera aunque hubiera llegado a un acuerdo no hubiera dejado de dirigir el último partido del Sevilla”