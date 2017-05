La guerra de cerveza entre Vidal y Ancelotti en la celebración del Bayern

Arturo Vidal fue uno de los grandes protagonistas de la celebración del título del Bayern Munich en la Bundesliga, tras golear este sábado por 4-1 al Friburgo con un tanto del nacional.

Tras el partido, en el que se despidieron los retirados Xabi Alonso y Philipp Lahm, comenzó la fiesta a todo dar en la cancha del Allianz Arena de Munich. Y con cerveza incluida.

Allí, Vidal fue protagonista y casi fue bañado por su propio entrenador Carlo Ancelotti. Sin embargo, el italiano no tuvo puntería y no pudo mojar al chileno que escapó del “ataque”.

Luego vino el contragolpe del Rey Arturo, que si logró su cometido, al que luego se unieron sus compañeros.

Una alocada celebración del múltiple monarca germano, que volvió a celebrar en el fútbol alemán.

This Bundesliga is for you. We'll work for it to be the first of many. Thank you all for your support. #MiaSanMia @FCBayern pic.twitter.com/19aopCAWu8

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 20, 2017