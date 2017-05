Sampaoli en su adiós a Sevilla: "No me voy por plata ni como un mercenario, sino por mi selección"

El técnico argentino del Sevilla, Jorge Sampaoli, dijo tras ganar 5-0 a Osasuna en su casi segura despedida de La Liga española que no se va “por plata, ni a otro club ni como un mercenario“, y que si se marcha será porque se va “a la selección” de su país, aunque es algo, añadió, que compete a la AFA y a su club.

“Hoy sería muy fácil para mí ratificarme como técnico de Argentina, pero tengo un contrato que me vincula con el Sevilla y hay que resolverlo a través de situaciones que sólo tienen que ver con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y con mi actual club, que es el Sevilla“, recalcó en rueda de prensa Sampaoli.

El DT casildense vinculó repetidamente su salida con que la AFA y su club acuerden la resolución del año de contrato que le queda, para lo que hay una cláusula de 1,5 millones de euros, y dijo que desconoce si el próximo jueves una delegación de la federación argentina viajará a Sevilla para reunirse con el presidente sevillista, José Castro, porque es algo que a él no le compete.

“La despedida está generada en una relación explícita entre la AFA y mi consentimiento de aceptación, pero el camino para ello no tiene ver conmigo sólo, sino con otros pasos que tiene que dar la federación para que este vínculo sea real. Yo no voy a participar en eso, no me compete“, reiteró el preparador argentino.

Aún así, dejó entrever que esa opción se concretará ya que expresó su agradecimiento por lo vivido en Sevilla, en una ciudad donde sintió “el cariño popular, al fútbol y también a la vida“, y que le “acercó mucho a la gente“.

“Argentina tiene la intención de contratarme, pero hay un contrato que debe resolverlo con el Sevilla como corresponde. El presidente está al tanto de todo y se reunirán para ver si llegan a un acuerdo para concretar esa oportunidad“, insistió Sampaoli.

El argentino culpó a las versiones y a los supuestos dados por la prensa en este caso de que gran parte de la afición le pitara al pronunciarse su nombre cuando la megafonía anunció antes del inicio del partido ante Osasuna. “Ganaron ustedes (medios de comunicación), los que querían que me pitasen lo lograron“, afirmó.

Aseguró que no se dio cuenta de ello y que no sintió ningún agravio hacia él en el campo, y reiteró que “si sucedió eso, los que incitaron a la gente para que así sucediera, ganaron la batalla“.

“No analizo versiones, ni supuestos de lo que (la prensa) imagina de lo que llega de Argentina, sino realidades, y la gente se deja llevar por versiones, no por realidades. El grado de intencionalidad en la comunicación genera este tipo de desuniones, porque es lo que vende“, lamentó Sampaoli.

Al margen de esta polémica, se mostró feliz por el cuarto puesto en el que acabó el Sevilla, recordó que estuvo todo el año tercero, jugó la Champions League, en la que cayeron en octavos por “mala suerte en la definición” ante el Leicester inglés, se ha clasificado para la previa de la máxima competición y ha logrado 72 puntos en Liga en, consideró, “una de las mejores campañas” del equipo.