Alexis Sánchez brilla: fue escogido el jugador con mejor desempeño en la Premier League

Alexis Sánchez sigue acaparando elogios y loas en Inglaterra, por su gran temporada en el fútbol inglés vistiendo la camiseta del Arsenal, con el que terminó en el quinto puesto de la Premier League.

Pese a quedar fuera de la Champions League, el ariete nacional fue considerado por la importante cadena Sky Sports como el futbolista con mejor desempeño de la última temporada, en la que se consideran 32 estadísticas totales en la que se elabora un “Power Ranking”.

Sánchez que anotó 24 goles y dio 10 asistencias en la temporada, anotó un coeficiente de 102,088, superando con diferencia a sus principales perseguidores en este escalafón.

Tras el nacional se ubicaron el belga Eden Hazard (Chelsea, 95,088) y Harry Kane (Tottenham 94,742), el goleador del torneo con 29 dianas.

No solo eso, Alexis fue elegido por el sitio especializado en estadísticas Who Scored como el segundo futbolista con mejor calificación de la temporada, tomando en cuenta las notas que le colocaban tras los partidos.

Allí, Sánchez aparece segundo con un promedio total de 7,76 de un máximo de 10. Solo fue superado por Hazard que completó un 7,8.

Además, está en el equipo ideal de la temporada como alero izquierdo.

