Jaime Vera cerró la puerta a Colo Colo: "Si me llaman les mandaré saludos"

El desenlace del Torneo de Clausura fue amargo para Colo Colo que cedió la ventaja en la tabla y puso en bandeja el título a la Universidad de Chile dejando a Pablo Guede con poco crédito para continuar en la banca alba y uno de los más nombrados para reemplazarlo es Jaime Vera de Iquique.

Sin embargo, el entrenador de los Celestes salió rápidamente a desmentir los trascendidos e incluso le mando un mensaje a la dirigencia de Macul: “Si me llaman de Colo Colo les mandaré saludos. Yo tengo contrato hasta el 2018. He tenido otra oportunidad de irme a Colo Colo, no solamente ahora, sino hace un par de años atrás y preferí quedarme aquí hasta terminar mi contrato”, dijo, convencido, en La Estrella de Iquique.

Vera es consciente que el buen rendimiento en el norte hará que las ofertas crezcan, aunque quiere estar enfocado en el trascendental partido por la Copa Libertadores contra Guaraní (jueves 20:45 horas) que puede meter al equipo en los octavos de final de la competición: “El equipo está fuerte. Está bien. Yo diría que futbolísticamente bajamos el nivel de juego a comparación a partidos que jugamos muy bien de visita y de local”, reconoció.

Tras el empate 0-0 ante Deportes Temuco, Iquique enfocó el trabajo para dar la sorpresa en Paraguay y el delantero Diego Bielkiewicz asume que pese al desgaste deben hacer un partido perfecto si quieren lograr el objetivo: “Es un partido muy importante, para nosotros no tiene que existir el cansancio. Es un encuentro que nos puede marcar a todos nosotros, la carrera de cada uno”, dijo al mismo periódico.

Mientras que el capitán Misael Dávila calificó el partido contra Guaraní como una verdadera final: “Tenemos una final el jueves que tenemos que ganar para pasar a octavos. Ojalá que la gente nos esté apoyando porque vamos a entregar todo y ojalá traer una alegría a Iquique”, anunció.