Impresionante récord del Celtic: gritó campeón invicto y desató la fiesta en Glasgow

Con una victoria sobre el Heart de Midlothian (2-0), este domingo en la 38ª jornada del campeonato escocés, el Celtic Glasgow, ya campeón, finalizó el torneo sin haber perdido un partido en toda la temporada y por fin pudo desatar la fiesta en la ciudad.

Con 34 victorias y 4 empates, el Celtic sumó 106 puntos, con 106 goles marcados y solo 25 encajados, logrando el record de anotaciones, además de la máxima cantidad de unidades de la historia.

Dirigido por el antiguo técnico del Liverpool Brendan Rodgers (que renovó con el club hasta 2021), se convierte en el primer equipo del campeonato escocés en finalizar sin encajar una derrota. Para más felicidad de sus hinchas terminó con 30 puntos de ventaja sobre, Abderdeen, segundo en la lista final.

1⃣0⃣6⃣ goals and points in the #SPFL this season!

A modern day record for goals scored and an all-time record for points won. pic.twitter.com/f4KwGBBQwF

— Celtic Football Club (@celticfc) May 21, 2017