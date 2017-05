El gran fracaso de Arsene Wenger en el Arsenal: fuera de la Champions tras 19 años

Arsene Wenger completó un gran fracaso en el Arsenal de Alexis Sánchez, luego de 19 años consecutivos clasificando a la UEFA Champions League, esta temporada terminó en el 5º lugar de la Premier League y quedó fuera del gran certamen continental.

El entrenador galo llegó a los Gunners en la campaña 1996-97 y esa vez finalizó en el tercer puesto, quedando fuera de la Champions por única ocasión desde que dirige a los del norte de Londres. Esa vez, solo los dos primeros iban a la Liga de Campeones.

Pero desde entonces, siempre se clasificó a la Champions, desde la temporada 1997-98 hasta la más reciente siempre estuvo presente en el máximo torneo de clubes del viejo continente.

El equipo del tocopillano terminó quinto pese a vencer por 3-1 al Everton, pero la victoria del Liverpool sobre Middlesbrough por 3-0 lo condenó a finalizar en ese lugar por primera vez en la era Wenger.

“Estábamos jugando en un ambiente hostil y los jugadores lograron levantar en los últimos dos meses. Eso me pone orgulloso“, dijo el galo tras el partido, recordando los momentos en que varios hinchas querían su salida con pancartas que aparecieron en diversos lugares alrededor del mundo. “Wenger Out” era una moneda común.

“Es algo frustrante. Se había reducido a un punto la diferencia y en el total de la temporada es decente si nos fijamos en lo de los últimos años. Hicimos nuestro esfuerzo hasta el final y estuvimos notables jugando con 10 hombres hoy día“, sentenció sobre el duelo ante los Toffees.

“Es molesto lo ocurrido, pero tuvimos una maldición en la temporada que afectó al equipo y a mí en lo personal“, añadió.

El francés no gana la Premier League con los Gunners desde 2004 y eso parece condenarlo. Ni siquiera su aparición en la final de la FA Cup del próximo sábado ante Chelsea podrá salvarlo.

“Yo estaba concentrado en mi trabajo, fui profesional. Me encanta este club lo suficiente para hacer todo lo posible diariamente. Una cosa que no se puede preguntar es sobre mi amor por este club. He rechazado todos los clubes en el mundo para estar aquí“, indicó.

Un futuro incierto, el que se va a decidir en los próximos días.