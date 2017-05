Henry lamenta el posible adiós de Alexis: "Quiere ser exitoso en el Arsenal, pero ve que eso no pasará"

Arsenal culiminará el próximo 27 de mayo su temporada 2016-17 cuando enfrente al Chelsea por la final de la FA Cup, en la última oportunidad de salvar una campaña donde no logró clasificar a la Champions League por primera vez en 19 años.

Esto provocó los cuestionamientos al entrenador Arsene Wenger y también revive el fantasma de la posible salida del chileno Alexis Sánchez, quien está siendo tentado por varios clubes europeos para la próxima temporada.

Sin embargo, pese a que el futuro del nacional está en el aire y aún no se decide, el histórico goleador de los londinenses, Thierry Henry, ya imagina un equipo Gunner sin Alexis en la próxima temporada, sabiendo que el deseo del tocopillano es participar en el máximo torneo continental.

“Espero que se quede, pero él quiere ganar la Champions League. Él quiere estar en un equipo que al menos estará compitiendo y eso no ha pasado recientemente en Arsenal. ¿Quién sabe qué irá a pasar con él?“, la leyenda gala del Arsenal en conversación con Sky Sports.

En esa línea, Henry indicó que “¿escuchará a otros equipos que vendrán a buscarlo? Él tendrá 28 o 29 años, por lo que el reloj (de su carrera) está corriendo. Pero es vital para Arsenal retenerlo“.

No se quedó allí el ex goleador francés y expresó sobre el chileno que “estoy seguro de que él quiere ser exitoso en el Arsenal, pero ve que eso no va a pasar ni éste ni el próximo año“.

“No habrá Champions League, tendrá que esperar otro año y no existen garantías de que lo hará un año después. Así que veamos qué pasa este verano“, cerró.