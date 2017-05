Así terminaron las cinco principales ligas europeas: campeones, descensos y ascensos

Terminan las ligas europeas y es momento de análisis de los principales torneos del Viejo Continente, que definieron a sus campeones, elencos clasificados a certámenes internacional y los descensos.

A continuación repasamos cómo terminaron los cinco campeonatos más importantes de Europa: España, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia (este último que termina la próxima semana, pero que ya tiene casi todo definido).

Lo único que falta por definir son los puestos de Europa League con las finales de copa que se jugarán, en su mayoría, este fin de semana.

La Liga española

Campeón: Real Madrid (93 puntos)

Champions League: Barcelona (90), Atlético de Madrid (78), Sevilla (72, fase previa)

Europa League: Villarreal (67), Real Sociedad (64, fase previa), Athletic Club o Alavés (si gana la Copa del Rey)

Copa del Rey: Barcelona vs. Alavés (final 27 de mayo, si gana Alavés va a Europa League)

Descenso: Sporting de Gijón (32), Osasuna (22) y Granada (20)

Ascenso: Levante (81). Los otros dos cupos (quedan tres fechas) se definen entre Girona (69), Getafe (64), Tenerife (60), Cádiz (60), Valladolid (57), Huesca (56) y Oviedo (55)

Premier League inglesa

Campeón: Chelsea (93 puntos)

Champions League: Tottenham Hotspur (86), Manchester City (78), Liverpool (76, fase previa)

Europa League: Arsenal (75), Manchester United (69, si gana la Europa League jugará la Champions), Everton (61, fase previa)

FA Cup: Chelsea vs. Arsenal (final 27 de mayo)

Copa de la Liga: Manchester United

Descenso: Hull City (34), Middlesbrough (28), Sunderland (24)

Ascenso: Newcastle United (94), Brighton Hove & Albion (93), ganador Reading vs Huddersfield (29 de mayo)

Bundesliga de Alemania

Campeón: Bayern Munich (82 puntos)

Champions League: RB Leipzig (67), Borussia Dortmund (64), Hoffenheim (62, fase previa)

Europa League: Colonia (49), Hertha Berlín (49), Friburgo o Eintracht Frankfurt (si gana la Copa de Alemania)

Copa de Alemania: Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt (27 de mayo, si gana Frankfurt va a Europa League)

Descenso: Ingolstadt (32), Darmstadt (25), perdedor de la promoción Wolfsburgo vs. Eintracht Braunschweig

Ascenso: Stuttgart (69), Hannover (67)

Ligue 1 de Francia

Campeón: Mónaco (95 puntos)

Champions League: París Saint-Germain (87), Niza (78, fase previa)

Europa League: Olympique Lyon (67), Olympique Marsella (62), Girondins de Bordeaux o Angers (si gana la Copa de Francia)

Copa de Francia: París Saint-Germain vs. Angers (27 de mayo, si gana Angers vs a Europa League)

Copa de la Liga: París Saint-Germain

Descenso: Nancy (35), Bastia (34), perdedor de la promoción Lorient vs. Troyes

Ascenso: Estrasburgo (67), Amiens (66)

Serie A de Italia (queda una fecha)

Campeón: Juventus (88)

Champions League: Roma (84), Napoli (83)

Europa League: Lazio (70), Atalanta (69), Milan (63, fase previa)

Copa Italia: Juventus

Descenso: Palermo (23), Pescara (17), Empoli o Crotone

Ascenso: Spal (78), Hellas Verona (74) y el ganador de un playoff entre Frosinone, Perugia, Benevento, Cittadella, Carpi y Spezia.