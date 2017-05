El emocionante mensaje de cumpleaños en inglés del hijo de Vidal al Rey Arturo

El volante chileno Arturo Vidal cumple 30 años este 22 de mayo y por esta razón ha recibido una serie de saludos en las redes sociales.

Sin embargo, uno de los mensajes que más destacó el chileno fue el de su hijo Alonso, quien lo felicitó en inglés de forma muy particular.

“Papá, estoy muy feliz por tu cumpleaños. Gracias por todo lo que me has dado. Te amo“, dijo el joven Alonso, quien emocionó a su padre con este saludo.

Luego, Vidal publicó el video a sus redes sociales. Mira el momento.

Y no solo eso, diversos protagonistas del fútbol mundial saludaron al Rey por su cumpleaños.

