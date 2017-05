Emotivo recuento y grandes anécdotas: Alexis repasó su carrera a través de un álbum de fotos

Alexis Sánchez está viviendo uno de los mejores momentos personales de su carrera. Pese a que con Arsenal no pudo pelear la Premier ni la Champions League, además de quedar fuera de la Orejona de la próxima temporada, el chileno se transformó en el máximo goleador de su equipo con 24 tantos y se ganó los elogios de toda la prensa inglesa, ex jugadores Gunners y sus actuales compañeros.

Sus goles, asistencias y entrega en la cancha, le han valido ser la gran figura del equipo y el jugador más querido por los hinchas. El club tiene claro este detalle y cada vez que tienen que realizar una actividad o un video especial, el chileno es el primer citado. Lo último de Alexis con los Gunners se publicó este martes y fue un repaso de su carrera a través de un álbum de fotografías.

Mirando imágenes claves de su vida como futbolista, el chileno tuvo un emotivo recuento de sus mejores momentos y rememoró, por ejemplo, sus inicios en Tocopilla, un triplete que marcó por Colo Colo, el penal fallado en el Mundial de Brasil 2014 y los títulos de Copa América con Chile, dejando grandes anécdotas. En el repaso, Alexis recordó cuando perdió su lanzamiento ante Brasil en la cita mundialista y cómo rápidamente le echó la culpa a sus compañeros en Barcelona, Dani Alves y Neymar.

“El penal que se me fue contra Brasil. Pensé en muchas cosas, en que Neymar y Dani Alves jugaban conmigo en Barcelona, y que en los entrenamientos le pegaba siempre donde mismo. Pensé ¿la cambio o no la cambio? Al final le pegué donde mismo y pensaba que ellos habían dicho dónde le pegaba. En el entrenamiento los hacía siempre, pero en el Mundial pensé en muchas cosas y le pegué mal”, recordó Alexis Sánchez sobre el duro momento de perder el penal ante Brasil en los octavos de final del Mundial.

Alexis se acordó de Neymar y Dani Alves cuando pateó el penal ante Brasil en el Mundial / imagen: Captura de pantalla

Luego, Maravilla tendría su revancha. Pese a que no fue ante el Scratch, al delantero chileno le tocaría patear el penal decisivo para que Chile se quede con el título de la Copa América 2015 y esta vez no falló: un picotón dejó sin opción al arquero argentino Sergio Romero y cortó una racha de 99 años sin ganar nada. “En ese momento tenía ansiedad y calma, no sentía a la gente ni a los que estaban en frente mío. Fue algo muy de adentro (picarla), porque quería pegarle fuerte y decidí picarla al final, cuando doy el tercer paso. Cuando vi la pelota adentro se me nubló todo, sentí felicidad, vi a mis compañeros viniendo de atrásy nunca se me va a olvidar”, dijo sobre aquel lanzamiento.

Finalmente, sobre la relación con sus compañeros de la selección y el sentimiento de jugar fútbol, Alexis Sánchez señaló que: “En la cancha todos tenemos que ser hermanos, primos y amigos, porque ahí es donde se ganan campeonatos (…) Lo que me gusta hacer es el sueño de todo niño: ser jugador de futbol. Cuando estoy con el balón soy alegre, se me olvidan los problemas, vuelvo a ser un niño, disfruto, me divierto. Amo el fútbol. No sé como explicarlo, como que se me olvida todo. Toco el balón y es como que estuviera soñando. Espero seguir soñando”.

Revisa todo el recuento que realizó el Niño Maravilla.