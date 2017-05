Real Madrid aseguró a la gran estrella del fútbol brasileño que brilló en Chile

El joven delantero brasileño Vinicius Junior, de 16 años, será nuevo jugador del Real Madrid a partir de julio de 2018. Así lo anunció el actual campeón de España, tras sellar un acuerdo con Flamengo, dueño de su pase.

El Mengao mantendrá un año más al futbolista, según informó el club madrileño, por lo que el talentoso ariete seguirá desarrollándose en su país.

“El Real Madrid C. F. y el Clube de Regatas do Flamengo han acordado la transferencia de los derechos federativos del jugador Vinicius Junior a partir de julio de 2018. El jugador permanecerá en su club actual hasta julio de 2019, aunque podrá jugar antes en el Real Madrid si lo acuerdan ambos clubes“, indica el comunicado oficial.

Vinicius Junior, nacido el 12 de julio de 2000, en San Gonçao (Río de Janeiro, Brasil), llegará al Madrid cuando tenga 19 años.

La gran estrella juvenil de Brasil mostró todo su talento en el último Sudamericano Sub 17 realizado en marzo pasado en Chile, donde alcanzó el título con el Scratch. Allí llamó la atención de los veedores y especialmente del cuadro merengue, que se impuso en la lucha a los gigantes del Viejo Continente.

The next big thing in Brazilian football Vinicius Junior entertained the fans with his magical skills vs Chile.

CHAMPION OF SOUTH AMERICA! pic.twitter.com/wjmz8YSF9p

— Seleção Brasileira (@BrazilStat) March 20, 2017